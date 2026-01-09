    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    BingX führt BingX TradFi ein und erweitert den Zugang zu globalen Finanzmärkten

    BingX führt BingX TradFi ein und erweitert den Zugang zu globalen Finanzmärkten
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    PANAMA CITY, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BingX, einer der führenden Kryptowährungsbörsen und ein Web3-KI-Unternehmen, hat BingX TradFi vorgestellt, eine innovative Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Futures auf eine Vielzahl globaler Basiswerte zu handeln, darunter Rohstoffe, Forex, Aktien und Indizes. Mit einer bemerkenswerten Vielfalt bei der Auswahl der Assets, einem herausragenden Trading-Erlebnis und erstklassiger Sicherheit demonstriert BingX TradFi seine starke Fähigkeit, eine umfassende TradFi-Lösung für Krypto-Enthusiasten anzubieten.

    Mit dieser Einführung macht BingX einen bedeutenden Schritt über den Kryptowährungshandel hinaus, indem es reale Finanzanlagen in seine Plattform integriert. BingX TradFi schafft ein All-in-One-Portal, über das Nutzer ihre Portfolios diversifizieren und von Chancen in Schwellenmärkten profitieren können, mit der jüngsten Hinzufügung neuer Rohstoff-Assets wie Aluminium, Blei, Kakao und Sojabohnen sowie neuer Forex-Paare wie USDSGD, EURSGD, GBPSGD und USDBRL. Direkt über den Futures-Handel zugänglich, optimiert BingX TradFi das Trading-Erlebnis ohne zusätzliche Schritte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    201,81€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 11,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    169,22€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 10,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unterstützt durch eine robuste Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen bietet BingX TradFi tiefe Liquidität, niedrige Gebühren und Hebelwirkung von bis zu 500-fach, was eine größere Flexibilität für Trading-Strategien ermöglicht. Schritt für Schritt hat BingX sein Ökosystem auf über 50 Basiswerte ausgeweitet, darunter Edelmetalle wie Gold und Silber, Energieressourcen wie Öl und Gas, wichtige Forex-Paare wie EURUSD und USDJPY, prominente Aktien wie TSLA und NVDA sowie führende Indizes wie der S&P 500 und NASDAQ 100.

    "In den heutigen dynamischen Markttrends eröffnet BingX TradFi mehr Möglichkeiten für Trader und eröffnet BingX TradFi neue Möglichkeiten für Trader und unterstreicht unser Engagement, Nutzer zu stärken", erklärte Vivien Lin, Chief Product Officer bei BingX. "Über die Jahre hat sich BingX als Marktführer im Futures-Handel etabliert und unser Asset-Angebot konsequent erweitert, um Trader mit vielfältigeren Märkten zu verbinden. Wir sind bestrebt, Innovationen voranzutreiben und globale Finanzmöglichkeiten für unsere Nutzer zugänglicher zu machen".

    Die Hinzufügung von BingX TradFi markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von BingX, indem traditionelle Finanzinstrumente mit der Geschwindigkeit, Präzision und Vielseitigkeit des Kryptowährungshandels verschmolzen werden. Durch die Nutzung seiner Position als eine der Top 5 Krypto-Derivateplattformen skaliert BingX TradFi den Trading-Bereich für Nutzer mit mehr Möglichkeiten. Diese Einführung festigt den Ruf von BingX als bahnbrechende Plattform im Krypto-Bereich weiter und unterstreicht die Bemühungen, den sich entwickelnden Bedürfnissen der Trader in einem sich schnell verändernden Markt gerecht zu werden.

    Über BingX

    BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings.

    Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://bingx.com/

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858160/image_5011679_33647033.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bingx-fuhrt-bingx-tradfi-ein-und-erweitert-den-zugang-zu-globalen-finanzmarkten-302657264.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    BingX führt BingX TradFi ein und erweitert den Zugang zu globalen Finanzmärkten PANAMA CITY, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ - BingX, einer der führenden Kryptowährungsbörsen und ein Web3-KI-Unternehmen, hat BingX TradFi vorgestellt, eine innovative Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Futures auf eine Vielzahl globaler Basiswerte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     