    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Immobilienmarkt Deutschland: Trotz Krise Jahresendrallye startet durch

    Trotz hoher Erwartungen blieb der erhoffte Schlussspurt am deutschen Immobilienmarkt 2025 aus – geopolitische Risiken und Konjunktursorgen bremsten die Dynamik deutlich.

    Immobilienmarkt Deutschland: Trotz Krise Jahresendrallye startet durch
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die Jahresendrallye am deutschen Immobilieninvestmentmarkt blieb aufgrund weltpolitischer Spannungen und einer schwächelnden Volkswirtschaft aus.
    • Im 4. Quartal 2025 betrug das Transaktionsvolumen 9,4 Mrd. Euro, was ein Rückgang von 25 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Der Gesamtumsatz für 2025 lag bei ca. 31,3 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und nur etwa halb so viel wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre ist.
    • Die stärksten Umsatzrückgänge gab es bei Wohnimmobilien (-23 %) und Industrie-/Logistikimmobilien (-38 %), während Handels- und Büroimmobilien stabil blieben.
    • Privatinvestoren kauften 2025 Immobilien im Wert von ca. 4,2 Mrd. Euro, während Investment-Manager mit 9,3 Mrd. Euro die größte Käufergruppe blieben.
    • Für 2026 werden ähnliche Marktbedingungen wie im Vorjahr erwartet, mit einem Transaktionsvolumen von ca. 35 Mrd. Euro.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Immobilienmarkt Deutschland: Trotz Krise Jahresendrallye startet durch Trotz hoher Erwartungen blieb der erhoffte Schlussspurt am deutschen Immobilienmarkt 2025 aus – geopolitische Risiken und Konjunktursorgen bremsten die Dynamik deutlich.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     