Immobilienmarkt Deutschland: Trotz Krise Jahresendrallye startet durch
Trotz hoher Erwartungen blieb der erhoffte Schlussspurt am deutschen Immobilienmarkt 2025 aus – geopolitische Risiken und Konjunktursorgen bremsten die Dynamik deutlich.
- Die Jahresendrallye am deutschen Immobilieninvestmentmarkt blieb aufgrund weltpolitischer Spannungen und einer schwächelnden Volkswirtschaft aus.
- Im 4. Quartal 2025 betrug das Transaktionsvolumen 9,4 Mrd. Euro, was ein Rückgang von 25 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Der Gesamtumsatz für 2025 lag bei ca. 31,3 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und nur etwa halb so viel wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre ist.
- Die stärksten Umsatzrückgänge gab es bei Wohnimmobilien (-23 %) und Industrie-/Logistikimmobilien (-38 %), während Handels- und Büroimmobilien stabil blieben.
- Privatinvestoren kauften 2025 Immobilien im Wert von ca. 4,2 Mrd. Euro, während Investment-Manager mit 9,3 Mrd. Euro die größte Käufergruppe blieben.
- Für 2026 werden ähnliche Marktbedingungen wie im Vorjahr erwartet, mit einem Transaktionsvolumen von ca. 35 Mrd. Euro.
