    Düstere Aussicht

    Gold-Rallye setzt Bitcoin unter Druck – Rückfall auf 10.000 US-Dollar?

    Bloomberg-Stratege Mike McGlone warnt, die Gold-Rallye könne Bitcoin unter 10.000 US-Dollar drücken, während ETF-Abflüsse die Jahresbeginnrallye zunichtemachen.

    • Gold-Rallye könnte Bitcoin unter 10.000 USD drücken.
    • ETF-Abflüsse schwächen Bitcoin und dämpfen Rallye.
    • McGlone warnt vor starkem Rückgang im Krypto-Markt.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Foto: Dall-E

    Die Rallye bei Gold im Jahr 2025 und ihr anhaltender Schwung zu Beginn von 2026 sind ein ernstzunehmendes Warnsignal für den Krypto-Markt. Das jedenfalls ist die Einschätzung von Bloomberg Intelligence-Stratege Mike McGlone, der erneut mit einer ausgesprochen pessimistischen Prognose für Bitcoin aufhorchen lässt.

    In einem Beitrag auf LinkedIn argumentiert McGlone, dass die außergewöhnliche Outperformance des Edelmetalls auf eine defensive Neuausrichtung der Anleger hindeute. Historisch sei ein solches Umfeld häufig Vorbote schwächerer Renditen bei risikoreichen und volatilen Anlageklassen wie Kryptowährungen.

    "Gold generiert 2025 Alpha in einem Ausmaß, wie wir es seit 1979 nicht mehr gesehen haben. Eine derart starke Rallye des klassischen Wertspeichers hat es noch nie gegeben", schrieb McGlone. Dies könne auf eine bevorstehende Risikorückkehr der Märkte im Jahr 2026 hindeuten.

    Bitcoin verliert an Boden – Gold nahe Rekordhoch

    Bitcoin fiel zuletzt wieder unter die Marke von 90.000 US-Dollar und machte damit einen Großteil der Gewinne aus der Jahresanfangsrallye zunichte. Am Freitagmittag notierte Bitcoin leicht positiver bei rund 90.500 US-Dollar. Vom Rekordhoch bei rund 126.000 US-Dollar aus dem Oktober ist Bitcoin rund 30 Prozent entfernt.

    Während Kryptowährungen schwächeln, setzt Gold seine beeindruckende Rallye fort. Der Preis des Edelmetalls bewegt sich aktuell nahe seines Allzeithochs von rund 4.533 US-Dollar je Unze.

    ETF-Abflüsse verstärken den Abwärtsdruck

    Nachdem US-gelistete Spot-Bitcoin-ETFs das Jahr 2026 mit Zuflüssen von mehr als einer Milliarde US-Dollar in den ersten beiden Handelstagen begonnen hatten, drehte die Stimmung wieder.

    In den vergangenen drei Tagen verzeichneten die elf US-Spot-ETFs Nettoabflüsse von insgesamt rund 1,13 Milliarden US-Dollar. Damit sind die Zuflüsse zum Jahresauftakt nahezu vollständig ausgelöscht. Allein am Donnerstag flossen laut SoSoValue rund 399 Millionen US-Dollar ab.

    Besonders betroffen waren große Anbieter: Aus dem BlackRock-Fonds IBIT zogen Anleger rund 193 Millionen US-Dollar ab, während Fidelity Abflüsse von etwa 120 Millionen US-Dollar meldete. Auch Produkte von Ark & 21Shares sowie Grayscale standen unter Verkaufsdruck.

     

    10.000 US-Dollar? McGlone bleibt extrem bearish

    Bereits im Dezember prognostizierte McGlone einen möglichen Kursrückgang von bis zu 90 Prozent und einen Bitcoin-Preis von lediglich 10.000 US-Dollar im Jahr 2026. Als Gründe nannte er unter anderem den zunehmenden Wettbewerb durch andere Kryptowährungen und die strukturellen Schwächen im Krypto-Markt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Pascal Grunow
