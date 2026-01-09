    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj fordert Reaktion der USA nach Oreschnik-Angriff durch Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj fordert internationale Reaktion auf Angriffe.
    • Russland setzte 242 Drohnen und Oreschnik-Raketen ein.
    • Angriffe trafen zivile Infrastruktur, vier Tote gemeldet.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den schweren russischen Angriffen in der Nacht unter anderem mittels einer Rakete des Typs Oreschnik eine internationale Reaktion gefordert. Russland habe bei der Attacke 242 Drohnen, 13 ballistische Raketen - darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik - und 22 Marschflugkörper eingesetzt, schrieb Selenskyj bei Telegram. Die Angriffe hätten sich gegen zivile Infrastruktur und Wohnhäuser gerichtet. Bisherigen Informationen zufolge gebe es vier Todesopfer und Dutzende Verletzte. "Es ist eine klare Reaktion der Welt nötig, insbesondere der USA, auf die Russland tatsächlich achtet", schrieb er.

    Russland hatte in der Nacht die Ukraine erneut mit schweren Angriffen aus der Luft überzogen. Neben der Hauptstadt Kiew geriet dabei auch die westukrainische Region Lwiw unter heftigen Beschuss. Dabei setzte Russland eigenen Angaben nach zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn auch seine neue Mittelstreckenrakete Oreschnik ein.

    Moskau rechtfertigte diesen Schritt als Vergeltungsaktion für den angeblichen Versuch der Ukraine, eine Residenz von Präsident Wladimir Putin anzugreifen. Damals hatte Putin US-Präsident Donald Trump angerufen - und den Angriff auf die Residenz des Kremlchefs kritisiert. Kiew hingegen bestreitet, dass es überhaupt das Objekt attackiert habe./bal/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
