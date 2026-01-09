GOLDMAN SACHS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Europa stehe im Bereich der Kleinanleger-Investments vor einer Revolution, schrieb Oliver Carruthers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren Beteiligung dürfte in den kommenden Jahren an den Finanzmärkten deutlich zunehmen, glaubt der Experte. In einer Erstbewertung empfiehlt er Nordnet und Finecobank zum Kauf, und auch bei Flatexdegiro rät er weiter zum Kauf. Das Wachstumsprofil des Online-Brokers und dessen strategische Potenziale seien in den Papieren noch nicht vollständig berücksichtigt./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 36,64EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
