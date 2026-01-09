Trump-Deal zwingt diesen Pharmariesen zum Preisnachlass

Der Konzern teilte am Donnerstag mit, dass die Vereinbarung niedrigere Kosten für Versicherte vorsieht. Im Gegenzug erhält Johnson & Johnson Ausnahmen von Importzöllen auf seine Pharmaprodukte. Das Abkommen reiht sich in eine Serie ähnlicher Deals ein. An der Börse tangierte die Nachricht den Kurs kaum, die Aktie lag vorbörslich 0,13 Prozent im Minus bei 205,38 US-Dollar (Stand 12:57 Uhr MEZ).

Johnson & Johnson senkt die Preise für bestimmte Medikamente in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen einigte sich mit der Regierung von Präsident Donald Trump auf ein Abkommen. Das Wall Street Journal berichtete zuerst darüber. Ziel ist es, Arzneien für Millionen Patienten günstiger zu machen und den Zugang zu verbessern.

Trump erhöht den Druck

Zuvor hatten bereits Unternehmen wie GlaxoSmithKline, Merck und Novartis Preisvereinbarungen mit der Trump-Regierung getroffen. Die Politik will erreichen, dass Amerikaner vergleichbare Arzneipreise zahlen wie Patienten in anderen Industrieländern. Johnson & Johnson erklärte, genau dieses Ziel werde nun umgesetzt.

Die neuen Preise sollen sowohl für das staatliche Medicaid-Programm für einkommensschwache Patienten gelten als auch für die geplante Direktplattform TrumpRx.gov. Damit greift der Staat stärker in die Preisbildung ein.

Konzernchef lobt Zusammenarbeit

Konzernchef Joaquin Duato stellte die Einigung als Erfolg für beide Seiten dar. "Die heutige Vereinbarung zeigt, dass wir, wenn der öffentliche und der private Sektor gemeinsam auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, echte Ergebnisse für Patienten und die US-Wirtschaft erzielen können", sagte der Vorstandsvorsitzende laut dem Wall Street Journal. Er betonte zudem: "Ich bin stolz darauf, dass Johnson & Johnson dem Aufruf von Präsident Trump nachkommt, die Arzneimittelpreise für die amerikanischen Bürger zu senken und gleichzeitig unsere Rolle bei der Verbesserung und Rettung von Leben beizubehalten."

Milliarden für neue Werke

Parallel zum Preisdeal treibt Johnson & Johnson den Ausbau seiner Produktion in den Vereinigten Staaten voran. Der Konzern bekräftigte eine bereits angekündigte Investition von 55 Milliarden US-Dollar. Dazu zählen zwei neue Produktionsstandorte.

Im Bau ist bereits eine Biologika-Fabrik in Wilson im Bundesstaat North Carolina. Das Projekt kostet 2 Milliarden US-Dollar und soll rund 5.000 qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Weitere Investitionen will das Unternehmen noch in diesem Jahr bekannt geben.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion