Dax am Mittag positiv - Warten auf US-Jobdaten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem eher verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.185 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Handel im Dax zeigt sich vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten lustlos", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Es fehlten Impulse, um die Kursdynamik aufrechterhalten zu können.





