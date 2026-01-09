SAP Aktie heute im Plus - 09.01.2026

Mit einer Performance von +2,03 % konnte die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 211,05€, mit einem Plus von +2,03 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der heutige Anstieg bei SAP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,26 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -1,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -1,29 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,29 % 1 Monat -1,64 % 3 Monate -13,26 % 1 Jahr -15,66 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 259,40 Mrd. € wert.

Der Dax hat sich am Freitag nach einem eher verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.185 Punkten berechnet, 0,2 Prozent …

Die SAP-Aktie befindet sich in einer schwachen Phase; seit dem Hoch im vergangenen Februar mit rund 280 € ging es stetig abwärts. Am Freitag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei rund 207 €. Ist das jetzige Kursniveau berechtigt? Weiteres Wachstum erwartet Die ersten drei Quartale waren durch ein Wachstum gegenüber den Vorjahreszeiträumen sowohl beim […] The post SAP-Aktie: Warum so ängstlich? first appeared on sharedeals.de.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.