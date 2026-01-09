    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt auf 104,75€ - 09.01.2026

    Am 09.01.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um +3,05 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Mit einer Performance von +3,05 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 104,75, mit einem Plus von +3,05 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -1,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,63 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Volkswagen (VW) Vz um -1,21 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,21 %
    1 Monat -3,63 %
    3 Monate +11,91 %
    1 Jahr +14,47 %

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,58 Mrd. € wert.

    Autowerte legen zu - Jefferies optimistisch, Barclays skeptisch


    Autoaktien haben am Freitag zu den gefragten Werten am deutschen und europäischen Aktienmarkt gezählt. Im Fokus standen die Jahresausblicke großer Banken für die Branche. Dabei folgten die Anleger eher der optimistischen Argumentation des …

    JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volkswagen und Stellantis dürften für 2026 Verbesserungen im operativen Geschäft voraussagen und könnten mit …

    BARCLAYS stuft VOLKSWAGEN auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb …

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    +3,44 %
    -1,21 %
    -3,63 %
    +11,91 %
    +14,47 %
    -21,35 %
    -30,16 %
    -11,56 %
    +2.214,04 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



