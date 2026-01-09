Bilfinger Aktie unter Verkaufsdruck - 09.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Bilfinger Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,08 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,05 %, geht es heute bei der Bilfinger Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister, spezialisiert auf die Optimierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Hauptdienstleistungen umfassen Engineering, Wartung und Betrieb. Stark in Europa, mit Präsenz in Nordamerika und Nahost. Konkurrenten: Fluor, Jacobs, TechnipFMC. USP: Expertise in Prozessindustrie, maßgeschneiderte Effizienzlösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bilfinger-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,37 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um +7,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bilfinger einen Anstieg von +7,06 %.

Bilfinger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,06 % 1 Monat +9,92 % 3 Monate +15,37 % 1 Jahr +152,91 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,24 Mrd. € wert.

Bilfinger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.