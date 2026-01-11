    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Neuer Kampf um Seltene Erden

    Anleger sollten Grönland nicht ignorieren

    Der Streit um Seltene Erden, Sicherheit und Einfluss verleiht Grönland neue Bedeutung. Für Anleger geht es um Rohstoffe, Abhängigkeiten – und die Frage, wer künftig profitiert.

    Für Sie zusammengefasst
    • Grönland gewinnt an geopolitischer Bedeutung für USA.
    • Rohstoffe und Seltene Erden könnten Abhängigkeiten verringern.
    • Dänemark könnte Souveränität neu ordnen, 40% Wahrscheinlichkeit.
    Neuer Kampf um Seltene Erden - Anleger sollten Grönland nicht ignorieren
    Foto: Zhao Dingzhe - XinHua

    Die geopolitischen Spannungen rund um Grönland haben sich zuletzt deutlich verschärft und rücken die Arktis zunehmend in den Fokus von Politik, Märkten und Investoren. Auslöser sind erneute Vorstöße von Donald Trump, der den strategischen Wert der Insel offen mit Fragen der nationalen Sicherheit verknüpft. "Es ist so strategisch wichtig. Wir brauchen Grönland aus Sicht der nationalen Sicherheit", sagte Trump Anfang der Woche an Bord der Air Force One und verwies auf russische und chinesische Präsenz in den umliegenden Gewässern.

    Formal kann Dänemark Grönland nicht verkaufen, da das Gebiet autonom ist und jede Änderung der Souveränität die Zustimmung der grönländischen Bevölkerung erfordert. Prognosemärkte bewerten dennoch nicht einen klassischen Kauf, sondern eine mögliche politische Neuordnung. Aktuell wird die Wahrscheinlichkeit einer grundlegenden Neuausrichtung der Souveränität auf rund 40 Prozent taxiert. Diese Einschätzung beruht weniger auf Ideologie als auf Geografie, Zeitdruck und ökonomischen Anreizen.

    Grönland gilt als rohstoffreich, mit Vorkommen an Seltenen Erden, Industrie- und Edelmetallen, die bislang kaum erschlossen sind. Ihre Nutzung könnte helfen, die Abhängigkeit des Westens von China zu verringern. Gleichzeitig eröffnen das Abschmelzen des Eises und neue arktische Schifffahrtsrouten zusätzliche wirtschaftliche und sicherheitspolitische Perspektiven. Infrastruktur, Exploration und Verteidigung würden jedoch erhebliche Investitionen erfordern.

    Für Dänemark stellt Grönland eine wachsende sicherheitspolitische und finanzielle Verpflichtung dar. Die Märkte argumentieren, dass eine Verlagerung dieser Lasten auf die USA bilanziell eher einer Risikominderung gleichkäme. Dänemarks wirtschaftliches Gewicht speist sich zunehmend aus globaler Integration, insbesondere über Konzerne wie Novo Nordisk, die das Land fest mit den US-Kapital- und Gesundheitsmärkten verankern.

    Auf US-Seite sehen Analysten potenzielle Gewinner vor allem im Verteidigungs- und Infrastrukturbereich. Eine stärkere arktische Präsenz würde zusätzliche Ausgaben für Überwachung, Kommunikation und Frühwarnsysteme nach sich ziehen – Felder, in denen Unternehmen wie Anduril sowie satellitengestützte Netze wie Starlink strukturell profitieren könnten.

    Die 40-Prozent-Wahrscheinlichkeit signalisiert keine Unausweichlichkeit, sondern spiegelt laut Marktbeobachtern ein Ungleichgewicht der Anreize wider: steigender strategischer Wert der Arktis, geringe Bevölkerungsgröße Grönlands und ein zunehmender Zeitdruck durch Klimawandel und geopolitische Konkurrenz. Genau solche Konstellationen, so die Logik der Prognosemärkte, seien anfällig für politische Bewegung.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Gina Moesing
    Neuer Kampf um Seltene Erden Anleger sollten Grönland nicht ignorieren Der Streit um Seltene Erden, Sicherheit und Einfluss verleiht Grönland neue Bedeutung. Für Anleger geht es um Rohstoffe, Abhängigkeiten – und die Frage, wer künftig profitiert.
