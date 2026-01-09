Dividenden im Fokus
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
ACOM ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Asien, spezialisiert auf Konsumentenkredite und Kreditkarten. Es hat eine starke Marktstellung in Japan und konkurriert mit SMBC Consumer Finance und JACCS. ACOM hebt sich durch innovative Kreditlösungen und Kundenorientierung ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit ACOM nachhaltige Einkommensströme aufbauen
ACOM gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,38 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,36 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,04 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in ACOM investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -22,35 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
ACOM verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,38 %.
Mit +4,38 % Dividendenrendite bietet ACOM ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +23,36 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen ACOM für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,38 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,04.
ACOM weißt eine Marktkapitalisierung von 4,39 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,38 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
ACOM Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.01.2026
Mit einer Performance von +0,72 % konnte die ACOM Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,38 %, eine Investition von etwa 22.832€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|20,00
|+42,86 %
|+4,38 %
|2025
|14,00
|+16,67 %
|+3,56 %
|2024
|12,00
|+20,00 %
|+3,13 %
|2023
|10,00
|+42,86 %
|+3,13 %
|2022
|7,00
|0,00 %
|+1,95 %
Warum ACOM für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,38 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +23,36 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 10,04
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
ACOM Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,96 %
|1 Monat
|+6,11 %
|3 Monate
|+5,30 %
|1 Jahr
|+20,87 %
Informationen zur ACOM Aktie
Es gibt 2 Mrd. ACOM Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,39 Mrd. € wert.
ACOM Aktie jetzt kaufen?
Ob die ACOM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ACOM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.