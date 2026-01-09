Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

ACOM ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Asien, spezialisiert auf Konsumentenkredite und Kreditkarten. Es hat eine starke Marktstellung in Japan und konkurriert mit SMBC Consumer Finance und JACCS. ACOM hebt sich durch innovative Kreditlösungen und Kundenorientierung ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit ACOM nachhaltige Einkommensströme aufbauen

ACOM gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,38 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,36 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,04 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in ACOM investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -22,35 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

