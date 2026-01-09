    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Besonders beachtet!

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    TKMS Aktie heute im Plus (83,70€) - 09.01.2026

    Am 09.01.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +3,40 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie heute im Plus (83,70€) - 09.01.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.01.2026

    Mit einer Performance von +3,40 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +5,96 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 83,70, mit einem Plus von +3,40 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +23,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,81 %. Im Jahr 2026 gab es für TKMS bisher ein Plus von +23,93 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TKMS AG!
    Short
    95,20€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 7,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    70,52€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 6,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,93 %
    1 Monat +16,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der TKMS-Aktie, die durch neue Aufträge aus Dänemark und Indien sowie die allgemeine Auftragslage in der Rüstungsindustrie beflügelt wird. Die Möglichkeit einer Übernahme der Werft GNYK wird ebenfalls thematisiert, was die Expansion von TKMS unterstützen könnte. Einige Teilnehmer spekulieren auf einen Kursanstieg über 100 Euro, wenn die Aufträge weiterhin zunehmen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,30 Mrd. € wert.

    TKMS AG & Co. KGaA: TKMS am Steuer bei GNYK; KAUFEN.


    TKMS hat ein nicht bindendes Angebot für die German Naval Yards Kiel (GNYK) abgegeben, einen Schritt, den wir seit unserer Initiation hervorgehoben haben und der aus unserer Sicht positiv für den Aktienkurs ist. GNYK ist strukturell unterausgelastet, auf die verzögerten F126-Fregatten ausgelegt und hat aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zum TKMS-Standort in Kiel nur eine begrenzte Anzahl an potentiellen Käufern.

    U-Boot-Deal mit Indien kurz vor Abschluss


    Der deutsche U-Boot- und Fregattenbauer Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) soll die indische Marine mit sechs modernen U-Booten ausstatten. Bei dem Großauftrag, über den seit Jahren verhandelt wird, gibt …

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +2,78 %
    +23,93 %
    +16,81 %
    -8,67 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TKMS Aktie heute im Plus (83,70€) - 09.01.2026 Am 09.01.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +3,40 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     