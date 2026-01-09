TKMS Aktie heute im Plus (83,70€) - 09.01.2026

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +23,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,81 %. Im Jahr 2026 gab es für TKMS bisher ein Plus von +23,93 %.

Mit einer Performance von +3,40 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +5,96 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 83,70€, mit einem Plus von +3,40 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,93 % 1 Monat +16,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der TKMS-Aktie, die durch neue Aufträge aus Dänemark und Indien sowie die allgemeine Auftragslage in der Rüstungsindustrie beflügelt wird. Die Möglichkeit einer Übernahme der Werft GNYK wird ebenfalls thematisiert, was die Expansion von TKMS unterstützen könnte. Einige Teilnehmer spekulieren auf einen Kursanstieg über 100 Euro, wenn die Aufträge weiterhin zunehmen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,30 Mrd. € wert.

TKMS hat ein nicht bindendes Angebot für die German Naval Yards Kiel (GNYK) abgegeben, einen Schritt, den wir seit unserer Initiation hervorgehoben haben und der aus unserer Sicht positiv für den Aktienkurs ist. GNYK ist strukturell unterausgelastet, auf die verzögerten F126-Fregatten ausgelegt und hat aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zum TKMS-Standort in Kiel nur eine begrenzte Anzahl an potentiellen Käufern.

Der deutsche U-Boot- und Fregattenbauer Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) soll die indische Marine mit sechs modernen U-Booten ausstatten. Bei dem Großauftrag, über den seit Jahren verhandelt wird, gibt …

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.