Eckert & Ziegler Aktie startet durch - 09.01.2026

Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

Eckert & Ziegler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.01.2026

Die Eckert & Ziegler Aktie konnte bisher um +4,26 % auf 16,160€ zulegen. Das sind +0,660 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eckert & Ziegler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,160€, mit einem Plus von +4,26 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,18 %.