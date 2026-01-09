Besonders beachtet!
Eckert & Ziegler Aktie startet durch - 09.01.2026
Am 09.01.2026 ist die Eckert & Ziegler Aktie, bisher, um +4,26 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eckert & Ziegler Aktie.
Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.
Eckert & Ziegler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.01.2026
Die Eckert & Ziegler Aktie konnte bisher um +4,26 % auf 16,160€ zulegen. Das sind +0,660 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eckert & Ziegler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,160€, mit einem Plus von +4,26 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,18 %.
Allein seit letzter Woche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +0,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Eckert & Ziegler auf +0,78 %.
Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,78 %
|1 Monat
|-2,22 %
|3 Monate
|-11,18 %
|1 Jahr
|-6,13 %
Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie
Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. € wert.
Eckert & Ziegler Aktie jetzt kaufen?
Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.