    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Börse, Baby!

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wird Venezuelas Öl-Schatz zum Milliardengrab für Chevron und Co.?

    Der überraschende Machtwechsel in Venezuela hat die Öl- und Aktienmärkte zu Jahresbeginn aufgeschreckt. Über die Chance und Risiken für Anleger geht es in einer neuen Folge von "Börse, Baby!"

    Für Sie zusammengefasst
    • Machtwechsel in Venezuela schockt Öl- und Aktienmärkte.
    • Chevron profitiert als einziger US-Konzern vor Ort.
    • Produktion leidet unter Misswirtschaft und Korruption.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Börse, Baby! - Wird Venezuelas Öl-Schatz zum Milliardengrab für Chevron und Co.?
    Foto: Matias Delacroix - AP

    Während Autofahrer an der Zapfsäule steigende Preise spüren, stellt sich für Investoren vor allem eine Frage: Entsteht hier neue Fantasie für Ölaktien – oder ist Vorsicht angebracht?

    An den Börsen folgte zunächst die typische Reflexbewegung. Ölkonzerne legten zu, allen voran Chevron, dessen Aktie zeitweise zweistellig gewann. Der Grund: Chevron ist aktuell der einzige große US-Konzern mit Sondergenehmigung, der noch operativ in Venezuela tätig ist. Andere Unternehmen wie Exxon Mobil oder ConocoPhillips wurden in der Vergangenheit enteignet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Exxon Mobil!
    Long
    114,85€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    131,68€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fundamental bleibt die Lage jedoch kompliziert. Zwar verfügt Venezuela über rund 17 bis 18 Prozent der weltweiten Ölreserven, trägt aber aktuell nur etwa 1 Prozent zur globalen Förderung bei. Misswirtschaft, Korruption und verfallene Infrastruktur haben die Produktion auf unter eine Million Barrel pro Tag gedrückt. Experten gehen davon aus, dass ein Wiederaufbau mindestens 10 Jahre und rund 200 Milliarden US-Dollar kosten würde – bei erheblichem politischem Risiko.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Um das heißeste Thema der Woche dreht sich auch alles in der neuen Folge unseres Podcasts "Börse, Baby!"

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Deezer

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Wird Venezuelas Öl-Schatz zum Milliardengrab für Chevron und Co.? Der überraschende Machtwechsel in Venezuela hat die Öl- und Aktienmärkte zu Jahresbeginn aufgeschreckt. Über die Chance und Risiken für Anleger geht es in einer neuen Folge von "Börse, Baby!"
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     