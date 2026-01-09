Wird Venezuelas Öl-Schatz zum Milliardengrab für Chevron und Co.?

Während Autofahrer an der Zapfsäule steigende Preise spüren, stellt sich für Investoren vor allem eine Frage: Entsteht hier neue Fantasie für Ölaktien – oder ist Vorsicht angebracht?

An den Börsen folgte zunächst die typische Reflexbewegung. Ölkonzerne legten zu, allen voran Chevron, dessen Aktie zeitweise zweistellig gewann. Der Grund: Chevron ist aktuell der einzige große US-Konzern mit Sondergenehmigung, der noch operativ in Venezuela tätig ist. Andere Unternehmen wie Exxon Mobil oder ConocoPhillips wurden in der Vergangenheit enteignet.