    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEutelsat Communications AktievorwärtsNachrichten zu Eutelsat Communications

    Besonders beachtet!

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 09.01.2026: Eutelsat Communications Aktie im Fokus

    Am 09.01.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um -2,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 09.01.2026: Eutelsat Communications Aktie im Fokus
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

    Eutelsat Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Eutelsat Communications Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,83 % im Minus. Der Kursrückgang der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,83 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Eutelsat Communications Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -47,62 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +11,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eutelsat Communications eine positive Entwicklung von +11,87 % erlebt.

    Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,87 %
    1 Monat -7,80 %
    3 Monate -47,62 %
    1 Jahr -9,76 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Eutelsat Communications Aktie, die nach einer Kapitalerhöhung gefallen ist. Anleger berichten von Verlusten, sind jedoch optimistisch und planen, nachzukaufen. Der Freefloat beträgt 29,13%, was für die Bewertung wichtig ist. Einige sind positiv überrascht von der aktuellen Kursentwicklung, während technische Probleme bei der Abwicklung der Kapitalerhöhung durch Broker Unzufriedenheit hervorrufen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Zur Eutelsat Communications Diskussion

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,18 Mrd. € wert.

    Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    -2,51 %
    +11,87 %
    -7,80 %
    -47,62 %
    -9,76 %
    -73,16 %
    -80,38 %
    -92,96 %
    -84,21 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 09.01.2026: Eutelsat Communications Aktie im Fokus Am 09.01.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um -2,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     