Plug Power Aktie leidet unter Verkäufen - 09.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Plug Power Aktie. Mit einer Performance von -1,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,44 %, geht es heute bei der Plug Power Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Plug Power Verluste von -36,85 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um +17,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Plug Power +17,34 % gewonnen.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,34 % 1 Monat +7,85 % 3 Monate -36,85 % 1 Jahr -22,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Plug Power Aktie, insbesondere um den Widerstand bei 2,00 € und die Notwendigkeit, über 2,15 € zu steigen. Während die Aktie aktuell im Plus ist, wird die Prognose als schwierig eingeschätzt. Positive Nachrichten sind entscheidend, um das Vertrauen der Anleger zu stärken, während Bedenken hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Plug Power eingestellt.

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd. € wert.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.