Commerzbank - Aktie mit schwachem Handelstag - 09.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Sie fällt um -2,32 % auf 34,87€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,97 %, geht es heute bei der Commerzbank Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,08 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um -0,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um -0,47 % verloren.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,47 % 1 Monat +3,79 % 3 Monate +13,08 % 1 Jahr +118,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Commerzbank Aktie, die durch Übernahmegerüchte von UniCredit angetrieben wurde, jedoch aufgrund von Bedenken über die hohe Bewertung der Commerzbank an Dynamik verliert. Technische Analysen deuten auf eine kritische Phase hin, während fundamentale Daten eine moderate Bewertung zeigen. Anleger erwarten eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Entwicklung, trotz kurzfristiger Unsicherheiten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,37 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.