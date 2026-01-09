Vistra Aktie mit Kurssprung +11,97 % - 09.01.2026

Die Vistra Aktie notiert aktuell bei 145,43€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +15,55 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Vistra Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,95 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 145,43€, mit einem Plus von +11,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Vistra ist ein führender Anbieter von Unternehmensdienstleistungen mit globaler Präsenz, der Unternehmen in Bereichen wie Buchhaltung und Steuerberatung unterstützt. Mit maßgeschneiderten Lösungen und Branchenkenntnissen differenziert sich Vistra von Konkurrenten wie Intertrust und TMF Group.

Der Kurs der Vistra Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -26,70 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vistra Aktie damit um -6,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Vistra bisher ein Minus von -6,21 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Vistra Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,21 % 1 Monat -9,04 % 3 Monate -26,70 % 1 Jahr -16,51 %

Informationen zur Vistra Aktie

Es gibt 339 Mio. Vistra Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,06 Mrd.EUR € wert.

Vistra Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vistra Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vistra Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.