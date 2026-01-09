    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    AKTIEN IM FOKUS

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Versicherer weiter schwach - Umstufungen von Morgan Stanley

    Für Sie zusammengefasst
    • Versicherungsaktien fallen um 1,3 Prozent am Freitag.
    • Morgan Stanley senkt Kursziele für Hannover Rück, Aviva.
    • Hannover Rück gilt als bester Akteur im Rückversicherungssektor.
    AKTIEN IM FOKUS - Versicherer weiter schwach - Umstufungen von Morgan Stanley
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Versicherungsunternehmen haben am Freitag erneut nachgegeben. Der europäische Sektor war am frühen Nachmittag mit minus 1,3 Prozent der schwächste der Stoxx-600-Übersicht und liegt auch seit Jahresanfang mit minus 2,6 Prozent im Branchentableau hinten.

    Morgan Stanley verwies auf das herausfordernde Branchenumfeld mit einer schwächeren Preiserneuerungsrunde für Rückversicherer. Im Dax verloren Hannover Rück , Munich Re und die Aktien des Erstversicherers Allianz zwischen 1,3 und 1,9 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.063,44€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 11,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.259,23€
    Basispreis
    20,24
    Ask
    × 11,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hannover Rück und Aviva stuften die Analysten von Morgan Stanley von "Overweight" auf "Equal-weight" ab und senkten die Kursziele. Auch für Munich Re wurde das Kursziel etwas reduziert bei unveränderter "Underweight"-Empfehlung. Für die Allianz hoben die Experten indes das Kursziel an und votieren weiter mit "Equal-weight". Allianz biete hohe Qualität, dies sei aber bereits im Kurs berücksichtigt. Aviva ist der bevorzugte Versicherer-Wert von Morgan Stanley in Großbritannien, die Papiere seien aber fair bewertet.

    Für den Rückversicherungssektor bleiben die Analysten insgesamt vorsichtig. Hannover Rück sehen sie dank eines disziplinierten Managements, starker Bilanz und hohem Kapitalpuffer im Sektor aber als einen der besten Akteure. Historisch betrachtet habe Hannover Rück die Konkurrenz zudem in schwächeren Preiserneuerungsrunden immer hinter sich gelassen. Der Konzern sei mit beständigem Gewinnwachstum und seinen Kapitalausschüttungen in einem unsicheren Preisumfeld am besten positioniert./ajx/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 382,5 auf Tradegate (09. Januar 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -0,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 147,17 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -8,18 %/+13,06 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kapitalzufluss durch den Verkauf von 23% an Bajaj (Brutto ~2,1 Mrd. €, erwarteter nicht‑operativer IFRS‑Gewinn ~1,1 Mrd. und rund +5 Prozentpunkte Solvency‑II), während die Aktie an der Börse fällt und gegenüber dem DAX hinterherhinkt. Nutzer diskutieren Kaufgelegenheiten bei Rücksetzern, mögliche höhere Schadenquoten durch Winter, Folgen sinkender Inflation für Margen und Prämienanpassungen; langfristiger Burggraben wird positiv gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Versicherer weiter schwach - Umstufungen von Morgan Stanley Die Aktien von Versicherungsunternehmen haben am Freitag erneut nachgegeben. Der europäische Sektor war am frühen Nachmittag mit minus 1,3 Prozent der schwächste der Stoxx-600-Übersicht und liegt auch seit Jahresanfang mit minus 2,6 Prozent im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     