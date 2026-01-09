Versicherer weiter schwach - Umstufungen von Morgan Stanley

Morgan Stanley verwies auf das herausfordernde Branchenumfeld mit einer schwächeren Preiserneuerungsrunde für Rückversicherer. Im Dax verloren Hannover Rück , Munich Re und die Aktien des Erstversicherers Allianz zwischen 1,3 und 1,9 Prozent.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Versicherungsunternehmen haben am Freitag erneut nachgegeben. Der europäische Sektor war am frühen Nachmittag mit minus 1,3 Prozent der schwächste der Stoxx-600-Übersicht und liegt auch seit Jahresanfang mit minus 2,6 Prozent im Branchentableau hinten.

Hannover Rück und Aviva stuften die Analysten von Morgan Stanley von "Overweight" auf "Equal-weight" ab und senkten die Kursziele. Auch für Munich Re wurde das Kursziel etwas reduziert bei unveränderter "Underweight"-Empfehlung. Für die Allianz hoben die Experten indes das Kursziel an und votieren weiter mit "Equal-weight". Allianz biete hohe Qualität, dies sei aber bereits im Kurs berücksichtigt. Aviva ist der bevorzugte Versicherer-Wert von Morgan Stanley in Großbritannien, die Papiere seien aber fair bewertet.

Für den Rückversicherungssektor bleiben die Analysten insgesamt vorsichtig. Hannover Rück sehen sie dank eines disziplinierten Managements, starker Bilanz und hohem Kapitalpuffer im Sektor aber als einen der besten Akteure. Historisch betrachtet habe Hannover Rück die Konkurrenz zudem in schwächeren Preiserneuerungsrunden immer hinter sich gelassen. Der Konzern sei mit beständigem Gewinnwachstum und seinen Kapitalausschüttungen in einem unsicheren Preisumfeld am besten positioniert./ajx/niw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 382,5 auf Tradegate (09. Januar 2026, 13:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -0,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,40 %. Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 147,17 Mrd.. Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -8,18 %/+13,06 % bedeutet.



