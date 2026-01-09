LIR Life Sciences: Neue Partnerschaft könnte Kurs weiter antreiben
Lir Life Sciences setzt auf Innovation: Gemeinsam mit Neuland Laboratories sollen neuartige Peptidformulierungen entstehen, die den Weg zu bezahlbaren Adipositas-Therapien ebnen.
Foto: adobe.stock.com
- Lir Life Sciences Corp. hat eine F&E-Vereinbarung mit Neuland Laboratories Limited abgeschlossen, um neuartige Peptidformulierungen zu entwickeln und zu testen.
- Neuland Labs ist eine erfahrene CDMO mit über 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und hat internationale Zulassungen, einschließlich von der FDA.
- Die F&E-Vereinbarung umfasst die Entwicklung von CPPs für pharmakokinetische und pharmakodynamische Studien, um die Wirkung und Verteilung von Arzneimitteln im Körper zu untersuchen.
- Lir Life Sciences plant, die Zusammenarbeit mit Neuland zur präklinischen Evaluierung und für zukünftige klinische und kommerzielle Planungen zu nutzen.
- Die Parteien haben ein Gesamtbudget von 230.000 US-Dollar für die Phase 1 der Entwicklungsaktivitäten vereinbart, das je nach Produktionsbedarf angepasst werden kann.
- Lir Life Sciences fokussiert sich auf die Entwicklung erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Adipositas, einschließlich eines transdermalen Pflasters zur Nachahmung von GLP-1.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,14 % im
Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4400EUR das entspricht einem Plus von +0,70 % seit der Veröffentlichung.
+2,86 %
+5,51 %
+5,51 %
+5,51 %
+1.132,82 %
-63,30 %
-66,08 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte