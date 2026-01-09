Nach Mercosur weitere Schritte gehen

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionsvize Sepp Müller spricht sich neben dem Mercosur-Abkommen für weitere Schritte aus. "Mercosur zeigt, dass freier Handel auch in einer Zeit zunehmenden Protektionismus und geopolitischer Handelsbeschränkungen noch Fürsprecher hat", sagte Müller.

"Gleichzeitig wird deutlich, dass wir als Europäer schneller und besser werden müssen, wenn wir den Anschluss an weitere Märkte nicht verlieren wollen. Der nächste Schritt ist daher eine strategische Anbindung, vielleicht sogar ein Beitritt an das pazifische Freihandelsabkommen CPTPP." Müller ist zuständig unter anderem für Wirtschaft.