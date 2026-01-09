    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    CDU-Wirtschaftspolitiker

    Nach Mercosur weitere Schritte gehen

    • Mercosur-Abkommen stärkt freien Handel trotz Protektionismus.
    • Europa muss schneller handeln, um Märkte nicht zu verlieren.
    • Strategische Anbindung an CPTPP als nächster Schritt.
    BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionsvize Sepp Müller spricht sich neben dem Mercosur-Abkommen für weitere Schritte aus. "Mercosur zeigt, dass freier Handel auch in einer Zeit zunehmenden Protektionismus und geopolitischer Handelsbeschränkungen noch Fürsprecher hat", sagte Müller.

    "Gleichzeitig wird deutlich, dass wir als Europäer schneller und besser werden müssen, wenn wir den Anschluss an weitere Märkte nicht verlieren wollen. Der nächste Schritt ist daher eine strategische Anbindung, vielleicht sogar ein Beitritt an das pazifische Freihandelsabkommen CPTPP." Müller ist zuständig unter anderem für Wirtschaft.

    Nach jahrelangen Verhandlungen ist der Weg für den Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay frei. Bei einer Sitzung von Vertretern der 27 EU-Länder stimmten in Brüssel ausreichend viele Teilnehmer der geplanten Unterzeichnung des Deals zu.

    "Unsere exportorientierte Volkswirtschaft braucht offene Märkte. Mit über 440 Millionen Verbrauchern in der EU und dem nun größten Freihandelsmarkt der Welt ist jede Investition in Deutschland ein direkter Weg für Unternehmen, Zugang zu riesigen Märkten zu erhalten", so Müller./hoe/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
