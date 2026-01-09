Brandenburgs Landtag lehnt Neuwahl ab - BSW stimmt mit AfD
Für Sie zusammengefasst
- Rot-Lila-Koalition in Brandenburg gescheitert.
- AfD-Antrag zur Neuwahl im Landtag abgelehnt.
- SPD und CDU stimmen gegen AfD-Antrag.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
POTSDAM (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern der Rot-Lila-Koalition in Brandenburg ist ein AfD-Antrag zur Auflösung des Landtags für eine Neuwahl gescheitert. Die möglichen künftigen Regierungspartner SPD und CDU lehnten ihn im Landtag ab, das BSW stimmte wie die AfD für den AfD-Antrag./vr/DP/nas
