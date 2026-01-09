    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz

    Mercosur-Abkommen Signal der Handlungsfähigkeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Zustimmung der EU für Mercosur-Abkommen begrüßt.
    • Meilenstein für europäische Handelspolitik und Souveränität.
    • Zügiger Abschluss weiterer Freihandelsabkommen gefordert.
    Merz - Mercosur-Abkommen Signal der Handlungsfähigkeit
    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Zustimmung der EU für eine Unterzeichnung des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten begrüßt. Dies sei "ein Meilenstein in der europäischen Handelspolitik und ein wichtiges Signal unserer strategischen Souveränität und Handlungsfähigkeit", erklärte der CDU-Politiker. "Mit dem Abkommen stärken wir unsere Wirtschaft und die Handelsbeziehungen mit unseren Partnern in Südamerika - das ist gut für Deutschland und für Europa."

    Der Kanzler fügte hinzu, dass 25 Jahre Verhandlungen aber zu lang gewesen seien. "Jetzt kommt es darauf an, die nächsten Freihandelsabkommen zügig abzuschließen." In Brüssel hatten ausreichend Vertreter der 27 EU-Länder einer Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay zugestimmt. Die neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern wird laut EU-Kommission die weltweit größte dieser Art sein./sam/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
