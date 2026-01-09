    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Sturmtief Elli

    VW sagt Golf-Spätschicht in Wolfsburg ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Sturmtief Elli stoppt VW-Produktion in Wolfsburg.
    • Schneebedingte Lieferengpässe bei Zulieferern.
    • Golf-Fertigung geht vorzeitig ins Wochenende.
    Sturmtief Elli - VW sagt Golf-Spätschicht in Wolfsburg ab
    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Das Sturmtief Elli bremst bei VW nun auch in Wolfsburg die Produktion: Weil wegen verschneiter Straßen nicht genug Teile von den Zulieferern ankommen, ist im Stammwerk eine der drei geplanten Spätschichten abgesagt worden. Betroffen sei ausschließlich die Golf-Fertigung, die vorzeitig ins Wochenende gehe. Tiguan, Touran und Tayron laufen laut Volkswagen auf zwei Produktionslinien weiter.

    In Emden hatte VW die Produktion bereits vorsorglich komplett gestoppt. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden. Der Standort hat mehr als 8.000 Mitarbeiter./fjo/DP/nas

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 105,3 auf Tradegate (09. Januar 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,65 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -70,55 %/+33,02 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
