Delta Air Lines und CVS Health vor aussichtsreichem Börsenjahr

Die Auswahl basiert auf den Favoriten der Evercore-Analysten mit einem Anlagehorizont von mindestens einem Jahr. Neben Einzelwerten aus den Bereichen Kommunikationsdienste, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen finden sich auch Schwergewichte aus Technologie und Konsum auf der Liste.

In einer Analyse hat Evercore ISI eine Liste mit mehr als 20 Aktien veröffentlicht, die aus Sicht der Analysten in den kommenden zwölf Monaten und darüber hinaus überdurchschnittliches Kurspotenzial besitzen. Besonders zwei Titel stechen dabei hervor: Delta Air Lines und CVS Health .

Zu den Aktien, die es auf die Favoritenliste für 2026 geschafft haben, zählen unter anderem Amphenol, T-Mobile US, Nvidia, Microsoft, Walmart, Live Nation Entertainment, Expedia Group sowie erneut Delta Air Lines und CVS Health.

Delta Air Lines: Margen statt Masse

Besonders optimistisch zeigen sich die Analysten bei Delta Air Lines. Der US-Fluggesellschaft wird ein nachhaltiger Margenausbau zugetraut, gestützt durch eine disziplinierte Kapazitätssteuerung, die starke Positionierung im Premiumsegment und die enge Partnerschaft mit American Express im Bereich Kundenbindung.

Nach Einschätzung von Evercore profitiert die gesamte US-Luftfahrtbranche von einer verbesserten Preisdisziplin und einer starken kurzfristigen Nachfrage. Zusätzlich sehen die Analysten im Geschäftsreiseverkehr das größte Aufholpotenzial, da politische Unsicherheiten zuletzt nachgelassen haben.

Evercore ISI stuft Delta mit "Outperform" ein und nennt ein Kursziel von 75 US-Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie bereits rund 17 Prozent zugelegt.

CVS Health: Günstig bewertet mit mehreren Wachstumstreibern

Noch deutlich höher fällt das prognostizierte Kurspotenzial bei CVS Health aus. Trotz der geplanten Reduzierung im Bereich Medicare Advantage sehen die Analysten starke langfristige Fundamentaldaten. Evercore verweist auf mehrere potenzielle Kurstreiber: ein überdurchschnittliches Wachstum im Medicare-Geschäft, ein neues Apothekenvergütungsmodell, der Ausbau der Gesundheitsdienstleistungen sowie zusätzliche Investitionen in neue Wachstumsfelder.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Bewertung. CVS wird derzeit mit etwa dem 11-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, während der Wettbewerber UnitedHealth auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 19 kommt.

Evercore ISI empfiehlt die Aktie ebenfalls mit "Outperform" und setzt ein Kursziel von 95 US-Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Kurs von CVS Health bereits um etwa 75 Prozent gestiegen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



