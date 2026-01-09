    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPan Global Resources AktievorwärtsNachrichten zu Pan Global Resources
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    PAN GLOBAL VERANSTALTET WEBINAR FÜR INVESTOREN ZUR ERÖRTERUNG DER ERSTEN SCHÄTZUNG DER KUPFER- UND GOLDMINERALRESSOURCEN IM ESCACENA-PROJEKT, SPANIEN

    PAN GLOBAL VERANSTALTET WEBINAR FÜR INVESTOREN ZUR ERÖRTERUNG DER ERSTEN SCHÄTZUNG DER KUPFER- UND GOLDMINERALRESSOURCEN IM ESCACENA-PROJEKT, SPANIEN
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

    VANCOUVER, BC, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) wird am Montag, dem 12. Januar 2026, ein Webinar für Investoren veranstalten, um die vor kurzem veröffentlichten ersten Kupfer- und Goldmineralressourcenschätzungen des Unternehmens für die Lagerstätten La Romana und Cañada Honda auf dem Projekt Escacena in Südspanien zu erörtern.

    An der Präsentation werden der Präsident und Geschäftsführer Tim Moody, der Generaldirektor des Unternehmens für Spanien Juan Garcia Valledor und der nicht geschäftsführende Vorsitzende Patrick Evans teilnehmen.

    Informationen zum Webcast für Investoren 

    Datum: Montag, 12. Januar 2026 um 11.00 Uhr Eastern Time / 8.00 Uhr Pacific Time

    Bitte melden Sie sich im Voraus an:
    https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jEqnrVx8Qoazb2IKD4gTyQ 

    Thema: Wie die ersten Mineralressourcenschätzungen für die Lagerstätten La Romana und Cañada Honda den Wert des Projekts Escacena steigern, während das Unternehmen die Exploration seines 10.000 Hektar großen Grundstücks mit mehreren Zielen fortsetzt.

    Nach einer kurzen Präsentation wird es eine Fragerunde geben. Investoren werden gebeten, ihre Fragen im Voraus an investors@panglobalresources.com zu senden. Das Webinar wird aufgezeichnet und ein Link zur Aufzeichnung wird nach der Veranstaltung an alle Teilnehmer verschickt.

    Weitere Informationen zum ersten MRE finden Sie in der Pressemitteilung vom 31. Dezember 2025 PAN GLOBAL VERÖFFENTLICHT ERSTE MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNGEN FÜR DAS ESCACENA-PROJEKT IM IBERISCHEN PYRITGÜRTEL, SPANIEN.

    Informationen zu den Gebieten Escacena-Projekt und Escacena South

    Das Escacena-Projekt und das kürzlich hinzugekommene Gebiet Escacena South umfassen ein großes, zusammenhängendes Mineralienrechtsgebiet, das zu 100 % von Pan Global im Osten des Iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Mit der Vergabe der Mineralienrechte Flores, Rosario und Girasoles im September 2025 wurde das Gebiet von 5.760 Hektar auf mehr als 10.000 Hektar erweitert. Pan Global hat außerdem vier weitere Anträge auf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 3.888 Hektar (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I und Santa Micaela II) gestellt, wodurch sich die Mineralrechte im Iberischen Pyritgürtel auf mehr als 13.900 Hektar erhöhen werden. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertagemine unterhalb des ehemaligen Tagebaus Los Frailes beginnt.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PAN GLOBAL VERANSTALTET WEBINAR FÜR INVESTOREN ZUR ERÖRTERUNG DER ERSTEN SCHÄTZUNG DER KUPFER- UND GOLDMINERALRESSOURCEN IM ESCACENA-PROJEKT, SPANIEN TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU VANCOUVER, BC, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ - Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) wird am Montag, dem 12. Januar 2026, ein Webinar für Investoren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     