Börsen Update Europa - 09.01. - FTSE Athex 20 stark +1,87 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:50) bei 25.236,48 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +3,42 %, SAP +2,45 %, Mercedes-Benz Group +2,27 %
Flop-Werte: Hannover Rueck -2,66 %, Commerzbank -2,55 %, Allianz -2,31 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:52) bei 32.237,11 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: AUTO1 Group +7,71 %, TeamViewer +6,72 %, Porsche AG +3,82 %
Flop-Werte: Hochtief -2,32 %, Bilfinger -2,08 %, Carl Zeiss Meditec -1,97 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.820,29 PKT und steigt um +0,77 %.
Top-Werte: TeamViewer +6,72 %, Eckert & Ziegler +4,19 %, SUESS MicroTec +3,77 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -5,43 %, SMA Solar Technology -3,70 %, Carl Zeiss Meditec -1,97 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.969,79 PKT und gewinnt bisher +0,75 %.
Top-Werte: L'Oreal +5,48 %, ASML Holding +4,16 %, Volkswagen (VW) Vz +3,42 %
Flop-Werte: Allianz -2,31 %, Vinci -2,04 %, Münchener Rück -1,92 %
Der ATX bewegt sich bei 5.396,97 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: OMV +1,79 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,54 %, DO & CO +1,30 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,45 %, Immofinanz -3,23 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,68 %
Der SMI bewegt sich bei 13.376,93 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,13 %, Kuehne + Nagel International +1,10 %, ABB +1,05 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -2,36 %, Zurich Insurance Group -2,07 %, Swiss Re -1,80 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:22) bei 8.323,42 PKT und steigt um +0,62 %.
Top-Werte: L'Oreal +5,48 %, BNP Paribas (A) +3,37 %, Kering +3,22 %
Flop-Werte: Euronext -3,26 %, Societe Generale -2,69 %, Bouygues -2,62 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.957,72 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: SKF (B) +1,44 %, Alfa Laval +1,34 %, AstraZeneca +1,27 %
Flop-Werte: Telia Company -2,07 %, Tele2 (B) -1,84 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,42 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.460,00 PKT und gewinnt bisher +1,87 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,63 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,62 %, Coca-Cola HBC +0,51 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,54 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,07 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,05 %
