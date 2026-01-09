Insmed Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.01.2026

Die Insmed Aktie notiert aktuell bei 161,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,27 % zugelegt, was einem Anstieg von +15,00 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Insmed Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 161,00€, mit einem Plus von +10,27 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Insmed ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der seltenen Krankheiten, bekannt für Arikayce zur Behandlung von NTM-Lungenerkrankungen. Mit starker Marktstellung in den USA und Europa konkurriert es mit Firmen wie Vertex und Gilead. Der Fokus auf inhalative Therapien und seltene Krankheiten bietet Insmed eine einzigartige Marktposition.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Insmed Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +5,04 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insmed Aktie damit um -1,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Insmed um -1,02 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Insmed Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,02 % 1 Monat -12,84 % 3 Monate +5,04 % 1 Jahr +128,13 %

Informationen zur Insmed Aktie

Es gibt 213 Mio. Insmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,06 Mrd.EUR € wert.

Insmed Aktie jetzt kaufen?

Ob die Insmed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insmed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.