US-Militäreinsatz auf Grönland unwahrscheinlich

ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hält einen Einsatz militärischer Gewalt durch die USA zur Annexion Grönlands für unwahrscheinlich. "Ich glaube nicht an die Hypothese, dass die USA eine militärische Aktion auf Grönland starten - eine Option, die ich nicht unterstützen würde", sagte die Politikerin auf ihrer jährlichen Pressekonferenz in Rom.

Ein solcher Schritt sei in niemandes Interesse und würde niemandem nutzen. Meloni fügte hinzu: "Ich denke, es wäre nicht einmal im Interesse der USA, um das klar zu sagen." Zu einer möglichen europäischen Reaktion auf einen Einsatz des US-Militärs, sollte er denn eintreten, sagte die rechte Politikerin: "Wenn diese Eventualität eintreten sollte, werden wir darüber sprechen."