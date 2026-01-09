Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Leichte Verluste und spannende Trends! - 09.01.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,74 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 91.564,16USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,74 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,26 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,50 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +0,16 %, ETH/USD um -0,26 %, SOL/USD um +4,21 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +6,10 %.
-0,71 %
+2,41 %
-1,96 %
-26,33 %
+880,71 %
-0,70 %
+3,70 %
-0,42 %
-28,81 %
+1.207,01 %
-1,26 %
+5,96 %
+2,56 %
-26,20 %
+947,38 %
-0,44 %
+5,47 %
+1,15 %
-36,90 %
+14.781,19 %
