Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Leichte Verluste und spannende Trends! - 09.01.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,74 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 91.564,16USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,74 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,26 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,50 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +0,16 %, ETH/USD um -0,26 %, SOL/USD um +4,21 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +6,10 %.