    High Tide kündigt die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Geschäftsquartal und das vollständige Geschäftsjahr 2025 an

    High Tide kündigt die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Geschäftsquartal und das vollständige Geschäftsjahr 2025 an
    CALGARY, AB, 9. Januar 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass es seine Finanzergebnisse und seine Betriebsergebnisse für das am 31. Oktober 2025 endende Quartal und Geschäftsjahr am Donnerstag, den 29. Januar 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Die Finanz- und Betriebsergebnisse von High Tide für das vierte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 werden auf SEDAR+ und EDGAR sowie auf der Website des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest veröffentlicht.

     

    Im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 wird High Tide am Freitag, den 30. Januar 2026, um 11:30 Uhr ET (17:30 Uhr MEZ) einen Webcast mit Gründer und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Chief Financial Officer Mayank Mahajan abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und seine Pläne für 2026 zu erörtern.

     

    Webcast-Link zur Präsentation der Finanzergebnisse von High Tide

     

    https://app.webinar.net/qnPY7pnRj5J

     

    Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

     

    Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Einwahlnummer stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

     

    Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

     

    Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

     

    ÜBER HIGH TIDE

     

    High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

