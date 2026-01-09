High Tide kündigt die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Geschäftsquartal und das vollständige Geschäftsjahr 2025 an

CALGARY, AB, 9. Januar 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass es seine Finanzergebnisse und seine Betriebsergebnisse für das am 31. Oktober 2025 endende Quartal und Geschäftsjahr am Donnerstag, den 29. Januar 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Die Finanz- und Betriebsergebnisse von High Tide für das vierte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 werden auf SEDAR+ und EDGAR sowie auf der Website des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest veröffentlicht.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 wird High Tide am Freitag, den 30. Januar 2026, um 11:30 Uhr ET (17:30 Uhr MEZ) einen Webcast mit Gründer und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Chief Financial Officer Mayank Mahajan abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und seine Pläne für 2026 zu erörtern.

Webcast-Link zur Präsentation der Finanzergebnisse von High Tide

https://app.webinar.net/qnPY7pnRj5J

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Einwahlnummer stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

