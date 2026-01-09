Der Anstieg der Ausgaben nach dem Marathon in Sanya ist ein Zeichen für den Aufstieg der "Racecation".

Yang Yong, General Manager of Events and Commercialization beim Veranstaltungspartner Orange Lion Sports (ehemals Alibaba Sports), sagte, dass die Organisatoren auf Ressourcen aus dem gesamten Alibaba-Ökosystem - einschließlich Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain und Amap - zurückgriffen, um die Reichweite der Veranstaltung zu erhöhen und eine effektivere Verbindung mit dem inländischen und internationalen Laufpublikum herzustellen, um eine größere Beteiligung an veranstaltungsbezogenen Ausgaben zu fördern.

SANYA, China, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der Hainan (Sanya) Marathon, der am letzten Wochenende des Jahres 2025 stattfand, war die erste Veranstaltung der Klasse A, die vom chinesischen Leichtathletikverband (CAA) seit der Aufnahme des Betriebs im Freihandelshafen von Hainan (Hainan FTP) unter dessen unabhängigen Zoll- und Handelsbestimmungen sanktioniert wurde. Die Vorteile von Hainan FTP in Bezug auf den leichteren Zugang zu Visa, die Luftverkehrsanbindung, den zollfreien Handel und die internationale Mobilität spiegelten sich in einer starken Beteiligung und Aktivität vor Ort wider. Der Marathon förderte den lokalen Tourismus, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe: Die Auslastung der Hotels lag bei 92 % und die gewerblichen Ausgaben entlang der Strecke stiegen um etwa 35 %.

Hainan FTP bietet Staatsbürgern aus 86 Ländern visafreie Einreise, und sein internationales Flugnetz verbindet 25 Ziele in Asien und Europa, was die Erreichbarkeit für internationale Teilnehmer weiter verbessert. Im Rahmen des neuen Zoll- und Handelsrahmens wurde die Liste der Artikel, die zollfrei eingeführt werden können, von 1.900 auf über 6.600 erweitert, so dass zuvor zollpflichtige Rennausrüstungen und -zubehörteile steuerfrei eingeführt werden können, was zu einer erheblichen Senkung der Veranstaltungskosten beitrug.

Nach Angaben der Organisatoren konnten durch die erweiterte Liste die Beschaffungskosten für Zeitmessungssysteme, professionelles Zubehör und Audioausrüstung gesenkt werden. Die daraus resultierenden Einsparungen wurden in den Betrieb, die Läuferdienste und das Marketing reinvestiert, wodurch die Gesamtqualität und -reichweite verbessert, die kommerzielle Attraktivität gesteigert und mehr Sponsoren und Partner gewonnen werden konnten.

Die Auswirkungen des Marathons gingen über das Rennwochenende hinaus. Die Daten von Fliggy zeigen, dass die Hotelbuchungen seit Ende Oktober stetig ansteigen, wobei die Partnerhotels diesen Aufwärtstrend während der Veranstaltung beibehalten . Das Ereignis, das mit dem ersten Neujahrs- und Frühlingsfest nach der neuen Zollregelung zusammenfiel, regte die Verbraucherausgaben weiter an. Nach Angaben des Sanya Bureau of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports (Büro für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport) konnte die Stadt 650.800 Besucher während des Neujahrsfestes 2026 begrüßen, die 1,299 Milliarden RMB an Tourismusausgaben generierten. Die kombinierte Dynamik der Veranstaltung und der Urlaubsreisen trug zu einem bemerkenswerten Anstieg der Gesamtmarktaktivität bei.

Der Erfolg des Hainan (Sanya)-Marathons zeigt, wie große Sportereignisse heute eine Brücke zwischen Tourismus, Gastgewerbe und internationalen Ausgaben schlagen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858001/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-anstieg-der-ausgaben-nach-dem-marathon-in-sanya-ist-ein-zeichen-fur-den-aufstieg-der-racecation-302657336.html