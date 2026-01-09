UBS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieversorger sei gut positioniert und dürfte 2026 von einigen Kurstreibern profitieren, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2028 und zählt die Aktie zu ihren Branchenfavoriten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 47,80EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
