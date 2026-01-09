Singapurisches Gericht weist Antrag von Polen auf Aufhebung von ECT-Schiedsspruch zugunsten von GreenX zurück

Wie bereits bekannt gegeben,

wurde GreenX im Oktober 2024 im Rahmen des Schiedsspruchs zum bilateralen Investitionsabkommen zwischen Australien und Polen (BIT) eine Entschädigung und Zinsen in Höhe von etwa 252 Millionen GBP (519 Millionen AUD bzw. 1,2 Milliarden PLN) zugesprochen

, nachdem das Schiedsgericht einstimmig festgestellt hatte, dass Polen seine Verpflichtungen gemäß dem BIT und dem ECT verletzt hatte.