UBS stuft Airbus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe kaum Risiken für die Markterwartungen 2025, allerdings leichte Risiken beim Ausblick auf 2026, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kennziffern des Flugzeugbauers für das vierte Quartal sollten weitgehend den Konsensschätzungen entsprechen./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 213,3EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

