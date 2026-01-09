UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller profitiere vom Wachstum der Absatzmärkte, Marktanteilsgewinnen und einer anhaltend starken Preisgestaltung, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 14,92EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,25

Kursziel alt: 13,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



