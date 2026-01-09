UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell nach dem Produktionsbericht zum vierten Quartal von 2900 auf 2850 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ölkonzern habe operativ ein typisch schwaches Jahresende verzeichnet, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Nettogewinnprognose für das Schlussvierteljahr um 14 Prozent./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 30,30EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28,5
Kursziel alt: 29
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
