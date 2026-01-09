    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Diese KI-Allianz könnte die Medikamentenforschung drastisch beschleunigen

    Eli Lilly bringt die KI-Plattform TuneLab auf Schrodingers Software. Biotechs erhalten direkten Zugang zu Modellen, die die Wirkstoffsuche beschleunigen sollen.

    Der Biotech-Softwareanbieter Schrodinger kooperiert mit dem Pharmakonzern Eli Lilly. Gemeinsam bringen die Partner Lillys Plattform für Künstliche Intelligenz, TuneLab, in Schrodingers Wirkstoffdesign-Software LiveDesign. Das teilte Schrodinger am Freitag mit. Reuters berichtete zuerst darüber.

    Direkter Zugang für Biotech-Firmen

    Durch die Integration erhalten Biotechnologie-Unternehmen einen unmittelbaren Zugang zu TuneLab. Die Plattform nutzt Künstliche Intelligenz, um die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen. Schrodinger erklärt, dass sich damit Prozesse in der frühen Wirkstoffforschung deutlich verkürzen lassen.

    LiveDesign ist eine cloudbasierte Software. Sie unterstützt Chemiker bei der Entwicklung neuer Moleküle. Gleichzeitig prognostiziert sie Eigenschaften wie Aufnahme und Verteilung eines Wirkstoffs im Körper. Entwickler können so besser einschätzen, wie sich ein Medikament im Organismus verhält.

    Branche setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz

    Pharma- und Biotech-Unternehmen greifen zunehmend auf Künstliche Intelligenz zurück. Ziel sind schnellere und kostengünstigere Ergebnisse in Forschung und Sicherheitsprüfung. Dieser Trend folgt auch den Bestrebungen der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration, Tierversuche in naher Zukunft zu reduzieren.

    Bestehende Kunden von LiveDesign können TuneLab im 1. Quartal dieses Jahres nutzen. Neue Kunden erhalten Zugang ab dem 2. Quartal, sagte Schrodingers Strategiechefin Karen Akinsanya laut Reuters.

    TuneLab als offenes Modell

    Eli Lilly hatte TuneLab im vergangenen Jahr eingeführt. Die Plattform stellt Biotech-Firmen Modelle zur Wirkstoffsuche zur Verfügung. Diese Modelle wurden mit jahrelangen Forschungsdaten des Konzerns trainiert. Lilly hat bereits mehrere Partnerschaften zur Nutzung von TuneLab bekannt gegeben.

    Aliza Apple, globale Leiterin von Lilly TuneLab, betont den Netzwerkeffekt. "Mehr Biotechs, die die Modelle nutzen, bedeuten vielfältigere Trainingsdaten. Am Ende geht es darum, Moleküle schneller durch die Forschung zu bringen – für die Patienten, die warten", sagte sie.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Saskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
