Frankreich verschiebt G7-Gipfel - Wegen Trumps Käfigkampf?

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat den diesjährigen G7-Gipfel im Kurort Évian um einen Tag verschoben. Grund dafür ist nach einem Bericht des Magazins "Politico" eine Terminkollision mit einem Kampfsport-Event im Weißen Haus. Das Treffen der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte ist nun vom 15. bis zum 17. Juni geplant. Ursprünglich hatte der Élysée-Palast den 14. bis 16. Juni als Termin ausgegeben.

"Politico" beruft sich in seinem Artikel auf zwei Personen, die Kenntnisse über die G7-Planung haben. Aus dem Élysée-Palast gab es dafür keine Bestätigung. Eine Sprecherin teilte lediglich mit: "Das Gipfeldatum ist das Ergebnis unserer Konsultationen mit all unseren G7-Partnern."