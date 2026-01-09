ANALYSE-FLASH
Barclays senkt BMW auf 'Underweight' - Ziel bleibt 82,50 Euro
- Barclays stuft BMW auf "Underweight" herab.
- Kursziel bleibt bei 82,50 Euro unverändert.
- Sektor bleibt negativ wegen strukturellem Gegenwind.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 93,94 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,57 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 52,63 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von -66,95 %/-5,12 % bedeutet.
