Barclays senkt BMW auf 'Underweight' - Ziel bleibt 82,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 93,94 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,57 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 52,63 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von -66,95 %/-5,12 % bedeutet.