Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 37,00 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +2,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,04 %.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Mrd..

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -14,44 %/+14,97 % bedeutet.