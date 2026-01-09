ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Buy'
- UBS hebt RWE-Kursziel auf 55 Euro, bleibt "Buy"
- RWE gut positioniert, profitiert von Kurstreibern 2026
- Gewinnprognosen für 2025-2028 wurden angehoben
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieversorger sei gut positioniert und dürfte 2026 von einigen Kurstreibern profitieren, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2028 und zählt die Aktie zu ihren Branchenfavoriten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 47,79 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +6,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,66 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 35,63 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +4,38 %/+14,82 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 55 Euro
