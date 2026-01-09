UBS hebt Ziel für MTU auf 400 Euro - 'Neutral'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 383,4 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +10,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,79 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,58 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 442,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -6,30 %/+30,14 % bedeutet.