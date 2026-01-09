ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für MTU auf 400 Euro - 'Neutral'
- UBS hebt Kursziel für MTU auf 400 Euro an.
- Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Anhebung.
- Anleger überschätzen Rentabilitätsnormalisierung.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 383,4 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +10,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,79 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,58 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 442,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -6,30 %/+30,14 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 400 Euro
