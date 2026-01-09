UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 90 Euro - 'Sell'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 94,72 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -1,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,01 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+36,51 % bedeutet.