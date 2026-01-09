ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 90 Euro - 'Sell'
- UBS senkt Beiersdorf-Kursziel auf 90 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Sell" aufgrund Konsumschwäche.
- 2026 wird herausfordernd für europäische Konsumgüter.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L’Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 94,72 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -1,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,01 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+36,51 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 90 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vor 2 Std Aktien-Rating
vor 20 Min Aktien-Rating
auweia....bekommen ja ganz schön eins über gebrummt für die Gewinnwarnung