    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    ANALYSE-FLASH

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays senkt Porsche AG auf 'Underweight' und Ziel auf 40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays stuft Porsche von "Equal Weight" auf "Underweight" ab.
    • Kursziel für Porsche sinkt von 42,50 auf 40,00 Euro.
    • Negativausblick für Sektor wegen hoher Bewertungen.
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Porsche AG auf 'Underweight' und Ziel auf 40 Euro
    Foto: Marijan Murat - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche!
    Short
    51,79€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    45,50€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Porsche AG

    +2,89 %
    -0,09 %
    -3,17 %
    +7,49 %
    -23,05 %
    -52,44 %
    -49,85 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 48,59 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -0,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,93 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -16,91 %/+20,48 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was einem Rückgang von -16,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays senkt Porsche AG auf 'Underweight' und Ziel auf 40 Euro Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     