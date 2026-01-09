Barclays senkt Porsche AG auf 'Underweight' und Ziel auf 40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 48,59 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -0,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,93 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -16,91 %/+20,48 % bedeutet.