Barclays senkt Porsche AG auf 'Underweight' und Ziel auf 40 Euro
- Barclays stuft Porsche von "Equal Weight" auf "Underweight" ab.
- Kursziel für Porsche sinkt von 42,50 auf 40,00 Euro.
- Negativausblick für Sektor wegen hoher Bewertungen.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 48,59 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -0,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,93 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -16,91 %/+20,48 % bedeutet.
VDAX-New Volatilitätsindex 16,4114 +0,704% +0,1148
Natürlich kann die Jahresendrallye sich weiter fortsetzen oder die Politik bescherrt uns mit neuen Kaufkursen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif
Der Rauswurf war absehbar ; der Börsenkurs ist gewöhnlich ein vorauseilender Indikator , hat das Ereignis vorweggenommen. Wenn Porsche jetzt im Dax verblieben wäre , hätte der Kurs wahrscheinlich einen Sprung auf 48+ gemacht , wegen Eindeckungen großer Investoren . Fundamental hat sich an der miesen Gesamtsituation gar nichts geändert !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif