Deutsche Bank Research senkt Ziel für Traton auf 32 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Traton auf 32 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Kurszielsenkung.
- Absatzzahlen in Europa und USA schwach erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen der Lkw-Holding von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzzahlen in Europa dürften im vierten Quartal eher verhalten geblieben sind, was in erster Linie auf die verzögerte Umsetzung des deutschen Konjunkturpakets zurückzuführen sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der US-Markt scheine noch schwächer zu sein, was sich in den bis Dezember beobachteten, schwachen Aufträgen widerspiegle./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 31,80 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,71 %.
Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 15,88 Mrd..
TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -5,54 %/+13,35 % bedeutet.
