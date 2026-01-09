Deutsche Bank Research senkt Ziel für Traton auf 32 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 31,80 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,71 %.

Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 15,88 Mrd..

TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -5,54 %/+13,35 % bedeutet.