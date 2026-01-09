    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 430 Euro

    • UBS stuft L'Oreal von "Neutral" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel steigt von 367 auf 430 Euro an.
    • Positive Marktbedingungen und verbesserte Dynamik.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 367 auf 430 Euro angehoben. Erstmals seit mehr als zwei Jahren dürfte der Anlagehintergrund für den Kosmetikhersteller von einer seltenen Kombination günstiger Faktoren profitieren, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er nennt eine sich schnell verbessernde operative Dynamik aufgrund eines sich beschleunigenden Branchenwachstums sowie die sich verbessernde Marktanteilsdynamik der Franzosen. Zudem sieht er für die Marktschätzungen Luft nach oben. Die Bewertung sei attraktiv und das Risikoprofil werde entschärft dank einer sinkenden Abhängigkeit von der Kategorie Duftstoffe und der Entscheidung des Unternehmens, den Anteil an Galderma nicht weiter aufzustocken./rob/ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 430 Euro



    Autor
    dpa-AFX
