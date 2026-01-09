ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Mutares auf 46 Euro - 'Buy'
- Warburg Research hebt Mutares-Kursziel auf 46 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy" für Mutares bestehen.
- Kauf von Engineering-Bereich von Sabic erwähnt.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stefan Augustin bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Kauf des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic sowie den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip durch die Beteiligungsgesellschaft./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 32,40 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +7,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,33 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 685,46 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +13,67 %/+44,39 % bedeutet.
Ich finde die Meldungen der mutares AG seit Dezember richtig positiv und bin daher wieder optimistischer geworden.
Kauf von mall.hr und mimovrste.com
- Die Qualität der Plattformen entsprach wohl nicht den Erwartungen von Allegro und auch das Einkaufsverhalten der Menschen aus den neuen Ländern unterschied sich von dem, der bisherigen Kunden in Polen. So seien etwa Tschechen konservativer und würden ihre Gewohnheiten viel langsamer anpassen als jene Kunden in Polen
- Es wurden „hunderte Millionen Złoty“ (4 Złoty = 1 Euro) an Integrationskosten investiert. Die Integration gestaltete sich schwieriger als erwartet und gilt bei mall.hr (Kroatien) und mimovrste.com (Slowenien) als gescheitert
- Das Geschäftsmodell wurde und wird von „1P“ (Direktverkauf) auf „3P“ (Betrieb der Plattform mit externen Verkäufern) umgestellt. Dadurch gingen die Umsätze zunächst deutlich zurück
- Die beiden verkauften Plattformen schrieben in den ersten 9 Monaten 2025 einen Verlust von rund 5,7 Mio. Euro
- Die Infrastruktur soll veraltet sein oder nicht passen und damit zu den Verlusten beitragen. Dominik Rożko (Head of Mutares Poland) möchte entsprechend in einer ersten Phase das „IT-Ökosystem“ anpassen
- Weiter plant Dominik Rożko von Mutares mit neuen Partnern in neue Segmente vorzudringen
So bereinigt Allegro sein Portfolio und gibt zunächst die zwei kleinsten und am weitesten von Polen entfernen Plattformen weiter. Es entsteht für Allegro ein Entkonsolidierungsverlust von 56 Mio. Euro.
