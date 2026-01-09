Warburg Research hebt Ziel für Mutares auf 46 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 32,40 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +7,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,33 %.

Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 685,46 Mio..

mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +13,67 %/+44,39 % bedeutet.