    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Ziel für Mutares auf 46 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research hebt Mutares-Kursziel auf 46 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Buy" für Mutares bestehen.
    • Kauf von Engineering-Bereich von Sabic erwähnt.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stefan Augustin bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Kauf des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic sowie den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip durch die Beteiligungsgesellschaft./mis/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    mutares

    +2,04 %
    +7,49 %
    +13,33 %
    +6,95 %
    +27,67 %
    +61,66 %
    +109,78 %
    +84,34 %
    +250.284,62 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 32,40 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +7,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 685,46 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +13,67 %/+44,39 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 46 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu mutares - A2NB65 - DE000A2NB650

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über mutares. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Mutares’ jüngste Zukäufe und Exits, vor allem den großen ETP/SABIC‑Deal, der den Konzernumsatz angeblich auf rund 10 Mrd. € (2026) heben soll. Diskutiert werden erwarteter Bargain Purchase und Gewinnwirkung, übererfüllte Exit‑Erträge (>200 Mio.), Folgen für Dividende (abhängig vom Holding‑Jahresüberschuss) und Anleihen‑Schulden, Chancen/Risiken durch Fokus auf Automobilzulieferer sowie hohes Risiko/hoher Ertrag und Bewertungsfragen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber mutares eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
