ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Prognose.
- Margenziel für 2026 gut erreichbar, Veräußern läuft.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sei auf bestem Weg, sein Margenziel für 2026 zu erreichen und das Veräußerungsprogramm für Randaktivitäten erfolgreich abzuschließen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 100,6 auf Tradegate (09. Januar 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +5,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 16,23 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -13,60 %/+7,25 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 108 Euro