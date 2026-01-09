Deutsche Bank hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 100,6 auf Tradegate (09. Januar 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +5,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 16,23 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -13,60 %/+7,25 % bedeutet.